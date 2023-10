C'è Pedro tra le poche note liete di ieri a San Siro per la Lazio. L'attaccante spagnolo, come sottolinea oggi il Messaggero, nel quarto d'ora finale in cui è sceso in campo contro il Milan ha dato segnali di netta ripresa dopo un avvio di stagione inficiato da problemi fisici. A parte l'eurogol annullato per fuorigioco, l'ex Barça ha fornito una prova convincente, tornando a mettere in mostra le sue qualità tecniche. Per Sarri il suo recupero, in questo deficitario avvio di stagione, è manna dal cielo, anche in vista dell'impegno in Champions League di mercoledì. A Glasgow contro il Celtic potrebbe toccare a lui far rifiatare Felipe Anderson o Zaccagni, apparsi parecchio giù di tono al Meazza.