Adam Marusic rischia di saltare la sfida di Champions contro il Feyenoord martedì sera. E anche la sua presenza al derby domenica prossima è in dubbio. Il terzino della Lazio ieri è uscito malconcio dalla sfida col Bologna. Sarri nel post gara ha parlato di un taglio vistoso all'latezza del tendine d'Achille e di un gonfiore alla parte posteriore del piede.



Il calciatore biancoceleste aveva rimediato un brutto colpo prima della fine del primo tempo. Ha provato a stringere i denti in avvio di ripresa, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. l'esito degli esami sarà decisivo per capire se il classe '92 montenegrino potrà essere a disposizione per i prossimi impegni o meno. Al suo posto comunque è pronto Luca Pellegrini.