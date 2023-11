il Bologna nel primo tempo non lo impensierisce più di tanto, reattivo quando serve ma spesso rimane a guardare. Sul gol non può molto.ci prova di testa ma il suo tiro finisce tra le braccia di Skorupski, fornisce comunque una prova ordinaria in entrambe le fasi.Zirkzee a volte è imprevedibile e infatti gli basta un’occasione per creare scompiglio nella difesa biancoceleste.i rossoblù faticano ad arrivare in area ma lui pecca comunque di concentrazione in più di un’occasione.tiene in gioco Ferguson in occasione del vantaggio rossoblù, peccato perché per il resto la sua è una prova di sostanza. Esce per un affaticamento muscolare.(dal 3’ stnon fa rimpiangere il compagno).è ovunque sul terreno di gioco del Dall’Ara e aggredisce praticamente qualsiasi rossoblù durante il possesso palla. Non molla.(dal 36’ st).non si nota particolarmente nel secondo tempo, meglio nel primo anche se spesso sembra giocare a nascondino.vicinissimo ad un eurogol con una palla all’incrocio dei pali, si fa notare per il suo atteggiamento determinato anche se poi cala come il resto dei compagni.da lui ci si aspetta qualcosa in più, la difesa rossoblù lo imbriglia bene e ha difficoltà a muoversi liberamente nello spazio.(dal 38’ st).preferito ancora ad Immobile nell’undici titolare, colpisce una traversa dopo cinque minuti. Poi però sparisce dai radar.(dal 12’ stci mette più grinta).davanti si muove come può ma non riesce ad essere incisivo, troppo fumo e niente arrosto.(dal 12’ stmeglio di chi sostituisce).la sua Lazio dà del filo da torcere al Bologna mettendolo a dura prova soprattutto nella prima frazione di gioco. Perde però lo smalto nel secondo tempo senza riuscire a recuperare il gol subito.