Lazio, a The Voice Senior l'autore dell'inno 'Non mollare Mai'

Un po' diin onda in prima serata su. Ce l'ha portata ieri sera, nel corso del programma The Voice Senior,, speaker radiofonico noto nell'etere romano, nonché. Un motto della Curva Nord che venne messo in musica e in passato spesso diffuso anche allo stadio. Ora non più da qualche tempo, ma la canzone resta onnipresente nelle playlist dei sostenitori laziali (oltre ad essere cantata come coro sugli spalti). E ieri qualche nota è stata accennata anche durante la trasmissione condotta da Antonella Clerici.Francesco, con il brano "Perdere l'Amore", di Massimo Ranieri. Seguendo la formula di selezione che caratterizza il programma (con i giudici di spalle, che non sanno chi stia cantando, e si girano solo se voglio avere quella voce nella propria squadra), è finito in squadra con il noto rapper Clementino (tifoso del Napoli, come anche un altro dei giudici, Gigi D'Alessio). Al momento di fare la propria presentazione il cantante ha raccontato chi fosse e la sua storia a tinte biancocelesti. E visto che - come ha ammesso anche la conduttrice stessa - il regista della trasmissione è anche lui tifoso laziale, non si è fatto scappare l'occasione di lanciare in sottofondo proprio il "Non mollare mai".