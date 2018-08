Lazio a vita. Una scelta per la vita quella dei due senatori della squadra biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport, hanno il contratto in scadenza 2020, vogliono prolungare con la Lazio fino al 2021. Con Radu la Lazio ha già un accordo verbale da mettere nero su bianco, Lulic è in attesa di un colloquio con Tare e Lotito. Ha intenzione di intraprendere un percorso da allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo, proprio come mister Inzaghi.