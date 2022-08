Mai così tanti abbonati da 13 anni. La Lazio ha chiuso ieri la campagna abbonamenti a quota 23600 tessere circa. Un traguardo importante per il club, che ritrova l'affetto del proprio pubblico dopo le contestazioni e le tensioni degli ultimi anni. Un segnale di riconoscenza anche per gli sforzi fatti dalla società sul mercato, con i nuovi arrivi che hanno di nuovo entusiasmato i tifosi. Neanche dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma, il 26 maggio 2013, la risposta era stata così forte. Allora si arrivò poco sopra i 23mila.



Quello di quest'anno è il quarto miglior risultato dell'era Lotito. Furono 28.688 nella stagione del suo arrivo (2004-05). Oltre 27mila del 2009-10 e 24.652 nella stagione precedente. Che i primi due risultati fossero molto difficilmente raggiungibili era chiaro sin dall'inizio. Ma forse l'attacco al podio potrebbe venirsi a concretizzare se dopo Ferragosto, come si vocifera, si dovesse riaprire una breve ulteriore finestra per nuove sottoscrizioni. Intanto da oggi via alla vendita libera dei biglietti per Lazio-Bologna. Alla prima di campionato si prospetta una cornice di pubblico entusiasmante all'Olimpico per accompagnare Immobile e compagni al miglior inizio di stagione possibile