La Lazio torna con le ossa, o meglio, le ali rotte dalla trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco. Nonostante la buona prestazione di squadra, Inzaghi ha subito due gatte da pelare in ottica campionato. Domenica alle 15:00 ci sarà la sfida contro l'Udinese, determinante per proseguire la rincorsa al quarto posto, e al momento sono in forte rischio sia Lazzari che Fares. Il primo è stato costretto ad uscire per un problema al mignolo della mano sinistra. Il secondo, invece, in seguito a uno scontro con Sané è stato sostituito a causa del ginocchio dolorante. Nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni di entrambi.