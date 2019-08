In Turchia ne sono certi: Durmisi è a un passo dal Besiktas. Accordo totale con il giocatore, ora il club turco dovrà trovare quello con la Lazio, e limare la distanza tra l'offerta e le pretese biancocelesti.



MERCATO LAZIO - Come riportato da Tribun Dergi su Twitter, Riza Durmisi avrebbe trovato l’accordo per il suo trasferimento alla squadra di Istanbul. Secondo l’emittente balcanica mancherebbe però l’intesa tra la Lazio e il Besiktas: l'offerta del club turco per ora è troppo bassa, Tare vorrebbe incassare almeno 4 milioni dalla cessione dell'esterno, finito ai margini del progetto tecnico biancoceleste.