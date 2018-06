La Lazio ha scelto Francesco Acerbi per sostituire Stefan de Vrij e sta accelerando per chiudere il colpo col Sassuolo. Secondo il Corriere dello Sport, un incontro può andare in scena a metà settimana con i biancocelesti che puntano alla fumata bianca entro il weekend per una cifra che si aggira attorno ai 9 milioni di euro.