Continua l'attesa della Lazio sul mercato. I biancocelesti attendono Basic e Kostic, ma prima deve uscire Correa. Sarri in realtà avrebbe chiesto anche un rinforzo in difesa, ma al momento non si muove nulla. Dall'Inghilterra però, come riporta Il Messaggero, torna di moda un nome passato. Si tratta di Sead Kolasinac, un terzino, non un centrale come in realtà servirebbe e in scadenza nel 2022 con l'Arsenal. Il bosniaco classe '93 era ad un passo dal Fenerbahce, ma improvvisamente il suo passaggio al club turco è stato bloccato.