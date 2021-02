Siamo all’antivigilia di Inter-Lazio, e come ogni antivigilia che si voglia Inzaghi ha dato il via alle prime prove tattiche in vista del match di domenica sera. Prima di elencare le possibili scelte del tecnico piacentino, è opportuno confermare quanto previsto nella giornata di ieri: Acerbi e Akpa Akpro hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Dopo aver smaltito dei leggeri acciacchi possono essere considerati recuperati anche loro due per la trasferta al Meazza.



MUSACCHIO IN VANTAGGIO – Tornando al campo, esattamente quello centrale di Formello, Inzaghi ha distribuito i fratini per la fase tattica. Questi ultimi non hanno evidenziato grandi sorprese. L’unico ballottaggio per la formazione anti Inter era (e rimane) quello tra Musacchio e Patric. In base ad oggi pomeriggio però l’argentino appena arrivato sembra essere in vantaggio sullo spagnolo. Inzaghi ha infatti scelto lui, insieme ad Acerbi e Radu, davanti a Pepe Reina. A centrocampo i soliti, ovvero Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Marusic, con davanti ancora la coppia Correa-Immobile.



CAPITOLO ASSENTI – Nel pomeriggio ancora una volta non si è visto in campo il lungodegente Luiz Felipe. Il brasiliano ha cominciato la riabilitazione a Monaco di Baviera dopo l’operazione alla caviglia sinistra. Strakosha, ancora out quest’oggi, è atteso a Roma in serata, anche lui in partenza da Monaco. Potrebbe strappare una convocazione per San Siro in extremis. Infine, assente anche Armini, ma poiché impegnato con la Primavera.