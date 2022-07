"Se dovessi rimanere, non sarebbe un problema". Questo il senso delle parole di rassicurazione che, secondo quanto scrive Repubblica oggi,avrebbe rivolto adin questi giorni. Il centrale dellaha le valigie pronte. Vive da mesi una situazione tesa con la tifoseria e vuole cambiare aria, ma vuole anche restare in un top club.- Il punto, in caso di mancata cessione, è capire se il Leone continuerebbe ad essere considerato parte della squadra o se dovrà vivere da separato in casa. Stando alle idee del patron, questa seconda ipotesi per la società è da scartare.Certo è che per il classe '88 la situazione sarebbe complicata. Una parte del pubblico non vorrebbe più vedere la sua faccia all'Olimpico, in più,rispetto agli anni scorsi.Ecco perché ora il centrale lombardo spera nell'effetto domino del mercato dei difensori.Sempre viva inoltre la pista Monza, che però, al momento, non è presa in considerazione dall'Azzurro. Si è aggiunto poi il Torino, che sta per perdere Bremer, e. Nel frattempo Acerbi si allena con la squadra ad Auronzo dove i mugugni del pubblico nei suoi confronti sono molto attenuati dal clima di festa che accompagna il ritiro. Un ricucitura non sarebbe nemmeno particolarmente difficile agli occhi dei più ottimisti. E tra questi, a quanto pare, sembra esserci persino Lotito.