Un sogno divenuto realtà. L'arrivo di Alessioallaè il più classico dei lieti fini didavvero. Al difensore di Anzio è successo e lo ha raccontato ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti presentandosi ufficialmente a tutti i tifosi:"Ho realizzato il mio sogno di quando ero bambino.Penso sia l'emozione sportiva più grande della mia vita, ma forse anche della vita in generale. Indossare questa maglia per me vuol dire coronare quello che sognavo da bambino. Andavo allo stadio da piccolo con mio padre che mi ci portava spesso. Lui è della Lazio e anche mia nonna a cui ero tanto legato era laziale. La prima partita allo stadio non mi ricordo contro chi fosse, perché ero veramente piccolo. Forse era il 1999... Il giorno dello scudetto purtroppo ero a casa perché i biglietti erano finiti, però abbiamo festeggiato moltissimo lo stesso. Un peccato non essere stati lì in quel giorno storico. Essere qui oggi comunque per me significa indossare la maglia tanto sognata e credo sia un effetto fantastico""Credo che non ci siaPoi può dichiarare tranquillamente che tifi per un'altra, come feci io diversi anni fa.. L'ho sempre fatto. La mia non esultanza sul rigore che eliminò la Lazio dalla Coppa Italia fu un gesto di rispetto ai miei ideali e alla mia fede. Non ci sarei mai riuscito. Il rispetto è la prima cosa e non esultare era una cosa naturale per me in quel momento"."la 13 me la porto dietro da tanti anni.Quello che ha rappresentato alla Lazio e al Milan è un qualcosa di irripetibile e oggi Indossare la sua maglie e il suo numero è emozionante, l'ho indossata già al Milan e ho l'onore di farlo qui. Cercherò di fare del mio meglio. Andare via dalla Lazio a quel tempo credo sia stato un forte trauma anche per lui. Si sa che la Lazio aveva dei problemi finanziari all'epoca, ma il dispiacere per noi tifosi è che in biancoceleste ce lo siamo goduto poco. Io poi ho avuto il piacere di conoscerlo, tramite amici e poi una volta anche al Milan. Anche per me andare via dalla Roma è stato un passo molto importante.Credo che per me e per la mia carriera sia stato giusto fare il percorso a Milano, perchè vedevo che la società stava crescendo e che potevamo vincere qualcosa"."In questi giorni prima di arrivare, non ho sentito nessuno, a parte pochi amici stretti e la mia famiglia. Ho cercato di isolarmi, di stare tranquillo e di chiudere la trattativa.Mi ha fatto molto piacere sentire e vedere il calore dei compagni oltre che della società. E poi, con le dichiarazioni d'amore dei tifosi... era impossibile non accettare. Poi ogni volta che giocavo contro la Lazio capitava di parlare con Igli Tare. E ogni volta... 'Mancano tre anni... mancano due anni'. La volta dopo... 'Manca un anno solo' poi anche 'sei mesi'...Adesso ho avuto un problema abbastanza serio con la pubalgia, che sto risolvendo e credo che sia giusto dare il cento per cento e anzi molto di più per questa maglia.con le tante persone che in Paideia erano lì ad accogliermi. Sapevo che sarebbero arrivate tantissime persone, ma credo che tra compagni e tifosi la mia voglia di venire era moltiplicata al mille per cento. Impossibile dire di no. Sarebbe sembrato un tradimento e non mi sembrava gisuto."."Il mio augurio e la mia promessa è che insieme potremmo raggiungere grandissimi risultati. Tutti voi per me e per noi siete una parte fondamentale di questa famiglia, quindi mi raccomando avanti insieme!"