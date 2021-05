Dopo il forfait di Manuel Lazzari per motivi personali, sono due i calciatori della Lazio rimasti a disposizione del ct Mancini nel pre-ritiro dell'Italia al "Forte Village Resort" in Sardegna. Si tratta di Ciro Immobile e Francesco Acerbi. Quest'ultimo sembra essere il più in forma tra gli Azzurri rientrati da un infortunio.



A renderlo noto è stato il responsabile sanitario della Nazionale, il dott. Andrea Ferretti. Queste le sue parole sugli acciaccati: "Verratti? Il ginocchio non va male. Si può considerare anche eventualmente l'ipotesi di un impiego a Europeo avviato, si devono però fare delle valutazioni. Quello che sta meglio è Acerbi, poi stiamo tenendo sotto controllo le condizioni di Sensi e Raspadori. Spinazzola e Pellegrini arrivano da infortuni relativamente più datati. E' importante il fatto che i club ci abbiano fornito indicazioni fondamentali sulle condizioni dei giocatori".