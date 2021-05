Faccia a faccia in casa Lazio: domani il vertice tra Simone Inzaghi e il presidente Claudio Lotito, che gli offrirà il rinnovo del contratto senza l'aumento d'ingaggio richiesto dall'allenatore. Il quale, sempre secondo Il Messaggero, dovrà decidere se lasciare la panchina o fare un passo verso il club biancoceleste.



Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico è isolato e va verso l'addio a Lotito, che punta dritto a Gattuso. Per l'ex Napoli pronto un contratto biennale fino a giugno 2023 con un'opzione per la stagione successiva.