Francesco Acerbi, difensore della Lazio, parla a Lazio Style Channel dopo il pareggio col Verona, recupero della 17esima giornata di Serie A: "Nemmeno la Juve, pur avendo un miliardo e mezzo di giocatori, le ha vinte tutte. Ha perso anche contro di noi per esempio. Più che rammarico, guarderei il bicchiere mezzo pieno, mi sono rotto le scatole di pensare ai due punti persi. Siamo a 11 punti dalla quinta. Poi è normale che volevamo vincere, ma loro hanno meritato il pareggio. Sono una squadra fisica, che corre, abbiamo rischiato. Però abbiamo fatto un punto in più subendo 0 gol ancora una volta: vedo più cose positive che negative. Lo sapevamo che il Verona avrebbe giocato come l'Atalanta, è stata una partita combattuta che si sarebbe potuta decidere sull'episodio. Noi tra i pali e le occasioni di Ciro avremmo potuto segnare. Adesso però pensiamo al Parma, oggi era importante fare la prestazione. Ma ci sono anche gli avversari, che sono bravi. Noi dobbiamo lottare e cercare di fare risultato con tutte. I tifosi? Grande scenografia, il pubblico ci ha dato un sacco di energia. Ci sono stati accanto tutta la partita come sempre, dovranno starci vicino fino all'ultima partita e vedremo dove saremo tra un paio di mesi. Ce l'abbiamo messa tutta per vincere".