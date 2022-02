Il futuro di Acerbi è in bilico. A sorpresa il centrale potrebbe finire sul mercato in estate. A scriverlo questa mattina è Repubblica che riporta di un interessamento da parte della Juventus e, soprattutto, del Milan, che dovrebbe sostituire il partente romagnoli.



Il contratto del leone con i biancocelesti scade nel 2025. L'agente Pastorello e la società si incontreranno, riporta il quotidiano, nei prossimi giorni per fare il punto.