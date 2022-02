Visite mediche in Paideia per Francesco Acerbi questa mattina. Mentre la Lazio è impegnata nella trasferta di San Siro in Coppa Italia contro il Milan, il difensore si sottopone oggi ad alcuni esami strumentali per verificare a che punto è il suo recupero.



L'infortunio al flessore sinistro rimediato a dicembre contro il Genoa e su cui poi ha avuto una ricaduta a Venezia poco prima di Natale lo sta tenendo lontano dal campo da ormai più di un mese. Sembravano esserci segnali positivi prima della ripresa del campionato, ma è necessaria ancora un po' di pazienza e tanta cautela. Il Leone vorrebbe stringere i denti ed esserci già contro il Bologna. Sarri ci spera, ma non vuole forzare. In base ai risultati di oggi si capirà se potrà veramente tornare a disposizione per sabato o, più verosimilmente, rientrare direttamente la prossima settimana per la sfida di Europa League col Porto.