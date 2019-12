Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 2-0 contro il Rennes: "L'approccio è stato sbagliato così come la mentalità. Il Rennes aggressivo, ha strameritato la vittoria. Volevamo fare le cose ma non ci riuscivano, forse è mancato quel pizzico di cattiveria che hanno avuto loro per vincere la gara e continuare a vincere. La sconfitta deve essere un segnale, un esame di coscienza: ogni gara va fatta al massimo, non lo abbiamo fatto. Poco conta l'altra partita del gruppo, non può essere una scusa. Si è visto che non eravamo noi. Dobbiamo guardare queste partite per crescere in campionato, in Coppa Italia e in Supercoppa. La mentalità deve essere sempre quella vincere. L'Europa League l'abbiamo persa prima, oggi dovevamo vincere e sperare. Ma in tutta la fase a gironi siamo stati altalenanti, in un paio di partite potevamo ottenere qualcosa in più ma siamo fuori meritatamente".



SUL CAMPIONATO - "Conta di più? No è solo una sensazione, ci tenevamo a passare il turno in Europa League. In Serie A stiamo andando alla grande ma siamo solo a un terzo del campionato. È stata una Lazio un po' a due facce. Ripartiamo e recuperiamo, perché c'è il Cagliari, una partita simile a questa e poi la Supercoppa con la Juventus".