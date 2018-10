A volte il calcio regala storie inaspettate, perfino commoventi. Le dichiarazioni del difensore dell’Eintracht Marco Russ hanno fatto breccia nella sensibilità del difensore della Lazio Acerbi. Tutti e due hanno sconfitto un nemico terribile, il cancro, Russ si era detto pronto a scambiare la sua maglia con il difensore italiano a fine partita per onorare la comune battaglia.



LA RISPOSTA DI ACERBI - Dopo aver saputo delle parole du Russ, come riporta La Gazzetta dello Sport, Acerbi avrebbe immediatamente accolto la proposta. I due si scambieranno la maglia a fine partita, un passato in comune, separati solo da una partita, dopo averne vinta un'altra molto più importante.