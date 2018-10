Domenica ricorrono sei mesi esatto da quando segnò all'Olimpico contro la Roma. Giovanni Simeone, stavolta, mette nel mirino la Lazio di Simone Inzaghi. 'Gio' cerca le stesse sensazioni. In questa stagione - racconta Il Corriere dello Sport - l'argentino ha segnato due reti, faticando ad arrivare al tiro nelle ultime partite, con pochi palloni giocabili e nessuna occasione nitide: l'attaccante è alla ricerca del tris, perché per uno come lui, i sigilli contro Chievo e Sampdoria sono già un ricordo lontano. E una gioia nella Capitale sarebbe il modo migliore per festeggiare la seconda convocazione in Nazionale.