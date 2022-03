, rilasciate prima di Natale, sulla scarsa presenza del pubblico allo stadio. Il Leone però non vuole tirarsi indietro e in questo finale di stagione intende dare tutto, come ha sempre fatto, per la squadra. A partire già da- Oggi a Formello andranno in scena le prove generali prima della partenza per la trasferta isolana.lì in mezzo. Dopo il suo infortunio contro l'Empoli e prima del Napoli, erano arrivati solo tre gol subiti e ben quattro partite con la porta inviolata.Il numero 33 avrà questi ultimi tre mesi a disposizione per riconquistare la fiducia della gente.In ogni caso, dall'andamento, sul campo e fuori, delle prossime settimane si capirà di più sul suo possibile destino. Ogni scenario resta aperto.