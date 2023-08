Fumata bianca per il passaggio di Marcos Antonio dalla Lazio al Paok Salonicco. Il centrocampista - arrivato in biancoceleste solo un anno fa dallo Shakhtar Donetsk per 10 milioni di euro, ma finito ai margini del progetto tecnico di Sarri - si trasferirà in Grecia in prestito oneroso (circa 300mila euro) con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Per il brasiliano, classe 2000, sono state già fissate per domani le visite mediche, subito dopo il suo arrivo nella città greca. Attesa a breve l'ufficialità dell'operazione.