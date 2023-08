Il nuovo club manager della Lazio sarà Alberto Bianchi. La notizia la dà oggi il Corriere dello Sport, spiegando che l'attuale direttore tecnico della primavera biancoceleste assumerà parallelamente anche il ruolo di raccordo tra società e spogliatoio. Si tratta di un uomo di fiducia del tecnico Maurizio Sarri, che avrà così una figura societaria di riferimento al suo fianco. con cui interfacciarsi direttamente.



Per lo stesso ruolo nei mesi scorsi si era parla di altri possibili candidati: dal ritorno di Peruzzi all'inserimento in società di Radu, che aveva dato l'addio al calcio a giugno scorso. Alla fine però il club ha optato per la soluzione interna.