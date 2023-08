La partenza horror in campionato rischia di minare la stabilità in casa Lazio. Sarri vuole evitare a tutti i costi di far entrare squadra e ambiente in generale in una spirale di negatività da cui diventerebbe difficile uscire. Per questo ieri a Formello ha tenuto tutto i a rapporto prima degli allenamenti. Lo riporta questa mattina Il Messaggero. Il tecnico toscano ha avuto un confronto faccia a faccia con i suoi uomini dove ha sottolineato l'importanza di isolarsi dalle voci che arrivano dall'esterno e lavorare per tornare a vincere, come dimostrato di saper fare l'anno scorso.



La risposta, almeno a parole, è stata quella che si aspettava. Immobile e compagni hanno ribadito la piena fiducia nell'allenatore, scrive sempre il quotidiano romano. Alla promessa di riscatto dovranno però seguire ora i fatti sul campo.