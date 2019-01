Stella in Primavera, panchinaro in Serie A. Alessandro Rossi, attaccante della Lazio, fatica a trovare spazio in Prima Squadra, per questo motivo partirà a gennaio. Queste le parole del suo agente, Donato Di Campli, a LaLazioSiamoNoi.it: "Rinnovo con la Lazio e prestito al Pescara? Al momento non è stato fatto assolutamente nulla, stiamo aspettando che Tare rientri dalle vacanze. Sono decisioni che prenderemo di concerto con la Lazio. Se partirà sicuramente? C'è assoluto ottimismo verso un trasferimento di Rossi in prestito, non è giusto che resti là senza giocare: ha fatto solo un paio di presenze in Europa League, ha bisogno di andare a fare minutaggio. Il suo futuro resta però senz'altro alla Lazio"