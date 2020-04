Alvaro Torres, agente di Luis Alberto, ha parlato della situazione riguardante il rinnovo del fantasista spagnolo con la Lazio: "Con la società c'è molta sintonia, entrambi abbiamo voglia di continuare. Il Siviglia si è interessato a lui nelle ultime sessioni di mercato, questo è vero. Monchi lo stima, è tra i migliori calciatori in Serie A, ma il suo interesse non si è mai materializzato davvero. In questo momento siamo concentrati sul rinnovo, vedremo se andrà a buon fine".