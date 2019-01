La Lazio e Davide Zappacosta, si lavora. Come riporta Radio Sei, nel giro di 72 ore gli agenti del calciatore incontreranno il Chelsea a Londra per convincere i Blues a far partire il terzino italiano. I biancocelesti hanno già l'accoro con l'ex Torino sulla base di un milione di euro sino al termine della stagione, il Chelsea però chiede 15 milioni per il prestito con obbligo di riscatto.