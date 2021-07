In seguito all'allenamento mattutino della Lazio, Akpa Akpro ha parlato ai canali ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso il centrocampista ivoriano: "Stiamo lavorando bene, sono felice. Rispetto all'anno scorso, conosco tutti i miei compagni di squadra. Ho molta più fiducia ora, di carattere sono timido. Fares? Parliamo entrambi francese, abbiamo tanti amici in comune e passiamo molto tempo insieme. Con Sarri cambieremo modulo di gioco, con due esterni più alti e due più bassi. In Nazionale gioco con questo modulo, quindi sono più abituato: speriamo di poter far bene durante la stagione".



E continua: "Vedremo in campo, durante le partite, le indicazioni del mister, rispetto al passato giochiamo diversamente. Nell'ultima stagione avevo cominciato bene, poi ho perso il ritmo anche perché la scorsa estate ero reduce dal Covid prima della preparazione. Quest'anno voglio iniziare e finire bene. L'obiettivo per la prossima stagione è migliorarmi, sia a livello individuale che di squadra. Devo ancora crescere ancora nella concentrazione e mantenerla per tutta la partita. Farò di tutto per dimostrare di essere all'altezza anche con Sarri".