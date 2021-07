Mentre la Lazio prosegue il suo ritiro ad Auronzo di Cadore tornano in auge le voci di mercato. I biancocelesti in attesa di novità sul fronte Correa stanno cercando un esterno d'attacco. Come riporta Repubblica, tra i tanti nomi spuntati vi è anche quello di Lorenzo Insigne. Il numero 10 dell'Italia è in scadenza nel 2022 col Napoli e al momento non ha parlato con la dirigenza partenopea. Sono molti i club interessati a lui, e tra questi vi è anche la Lazio, ma Tare smentisce l'ipotesi paragonandola più a un sogno (Insigne chiede almeno 5 milioni di euro l'anno).