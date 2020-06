La Lazio è pronta ad un autentico all in per strappare Marash Kumbulla al Verona. Sul giocatore ci sono anche la Juve e, soprattutto, l'Inter che sta trattando per l'inserimento nell'affare di alcune contropartite tecniche, ma secondo il Corriere dello Sport il ds biancoceleste Igli Tare, è pronto a soddisfare la richiesta da 35 milioni di euro fatta dal presidente Setti con cui Lotito è in ottimi rapporti.