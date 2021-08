Terminato il sorteggio di Istanbul. Laha scoperto i suoi avversari nel girone di. Il club biancoceleste, presentatosi in prima fascia, è stato inserito nel. Dalla seconda fascia ha pescato la, dalla terza ildie infine dalla quarta ildi(4-4-2): Guilherme; Zhivoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus; Zhemaletdinov, Magkeev, Kulikov, Kamano; Ze Luis, Smolov.La squadra di mister Nikolic cambia spesso gli interpreti, ma la sostanza è sempre la stessa. Si parte da un 4-4-2 che può tramutarsi in un 4-3-1-2. A distinguersi tra i russi vi sonoclasse ‘96, autore di 3 reti in questo inizio stagione e spesso impiegato sull’out destro e. Quest’ultimo ha siglato già 5 gol in 6 gare giocate ed è il perno del reparto offensivo. Il classe ‘90 c’è sempre. Accanto a lui si alternano Kamano e Ze Luis.La Lokomotiv ha strappato la qualificazione in Europa League arrivando al terzo posto dellae sono solo. La squadra di Nikolic ha anche alzato al cielo lanella passata stagione. Decisiva la vittoria in finale per 3-1 contro il KS Samara. A segno Kamano, il solito Smolov e Cerqueira.Sono 2 i precedenti tra Lazio e Lokomotiv Mosca, e in entrambi i casi si è trattato di un pareggio. Curiosità: la competizione era l’ultima edizione della(98-99) e dopo aver superato i russi in semifinale, i biancocelesti avrebbero alzato al cielo il trofeo a Birmingham contro il Maiorca. Decisive le reti di Vieri e Nedved.: Mandanda; Saliba, Balerdi, Luan Peres; Ünder, Kamara, Guendouzi, De La Fuente; Gerson, Payet; Milik.Senza dubbio a brillare nella squadra di Sampaoli (trattato dalla Lazio nel maggio 2016) vi è Dimitri. Il numero 10 dei francesi è tutto genio e sregolatezza con una classe fuori dal comune. Attenzione poi ovviamente a, pericolo numero uno per la difesa e al momento fuori per un problema al ginocchio. Curiosità: ci sono tre ex Roma tra le file del Marsiglia. Si tratta diL’OM si è qualificato in Europa League arrivando quinto nella precedente Ligue 1. Nonostante una stagione tormentata viste le proteste dei tifosi entrati anche nel centro sportivo nel gennaio scorso, l’arrivo di Sampaoli ha dato nuova linfa trasportando la squadra in Europa.6 in totale i precedenti tra Lazio e Marsiglia. Questo il bilancio: 4 vittorie biancocelesti, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo affronto è stato nel girone H di Europa League l’8 novembre 2018, match terminato 2-1 per la Lazio di Inzaghi, reti di Parolo e Correa.(4-2-3-1): Muslera; Boey, Öztürk, Luyindama, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Aktukoglu, Feghouli, Turan; Diagne.Il calciatore di maggior prestigio a disposizione di mister Fatih Terim è il capitano Arda, al momento infortunato (rientro previsto a metà settembre). Da sottolineare poi, ex portiere proprio della Lazio benvoluto dai tifosi. Da segnalare anche il terzino sinistro accostato ai biancocelesti in estate, ovveroe l’ex talento del Liverpool RyanIl Gala si è qualificato in Europa League attraverso un gran cammino nellaturca con scottatura finale. L’arrivo a pari punti (84) col Besiktas non è bastato, così come gli scontri diretti. A tradire la squadra di Terim è stata la differenza reti. +44 per i Leoni e +45 per le Aquile Nere del, con titolo a queste ultime.Sono 4 i precedenti della Lazio col Galatasaray. Questo lo score: due vittorie biancocelesti, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo incrocio è stato lo scorso 25 febbraio 2016, sedicesimi di ritorno di Europa League. Con un 3-1 all’Olimpico firmato da Parolo, Felipe Anderson e Klose la Lazio di Inzaghi sarebbe passata agli ottavi di finale.