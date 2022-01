Allarmerientrato in casa Ieri erano emerse 6 positività (tra giocatori e staff, ndr) e quattro calciatori avevano saltato l'allenamento. Oggi nuovo giro di controlli e. Hysaj, Reina e André Anderson invece sono scesi regolarmente in campo col resto gruppo.Non ci sono state comunque comunicazioni ufficiali da parte del club riguardo lo stato di salute dei propri tesserati e dipendenti. Dalla lista dei convocati per domani si capirà se il centrocampista croato potrà essere a disposizione o meno di mister Sarri.