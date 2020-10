Allarme continuo in casa Lazio. Oltre a Lazzari, costretto a fermarsi per un problema all’adduttore con l’Italia e stamattina nella clinica di riferimento biancoceleste per effettuare gli accertamenti di rito, arriva un’altra notizia negativa dalle nazionali. Secondo il portale DZ Foot, Fares avrebbe alzato bandiera bianca per la sfida di stasera tra Algeria e Messico. I motivi sarebbero un dolore al ginocchio e un fastidio all’adduttore. Semplice precauzione o vero problema? Si riuscirà a capire solamente nei prossimi giorni, ma al momento la situazione sulle fasce per Inzaghi diventa veramente critica: c’è solo Djavan Anderson.



L’ALLENAMENTO – Nel frattempo a Formello è andato in scena un allenamento tra pochi intimi anche oggi. Oltre i sette giocatori impegnati in nazionale e Lazzari, non c’erano neanche gli infortunati Lulic, Marusic e Radu. Assenti poi Escalante per un problema muscolare, Caicedo e Andreas Pereira. C’è però una buona notizia. Si è rivisto in campo Luiz Felipe. Per lui corsetta agli ordini di mister Fonte con tanto di applauso dei compagni di squadra appena giunto sul manto erboso di Formello. Inzaghi spera di averlo a disposizione almeno per la sfida contro il Dortmund tra una settimana esatta.