Prove generali per la Lazio a Formello in vista della trasferta a Napoli. Sarri in difesa recupera Patric - ieri febbricitante e assente agli allenamenti - che sarà schierato in coppia con Romagnoli, vista la squalifica di Casale. Nella seduta tattica di oggi però il tecnico toscano non ha sciolto del tutto i dubbi sulle fasce. Lazzari scalpita per una conferma dopo essere tornato titolare contro la Samp. Marusic e Hysaj però sembrano in vantaggio per completare la linea a 4 davanti a Provedel.



A centrocampo il terzetto sarà ancora composto da Luis Alberto, Cataldi e Milinkovic. Davanti tornerà dal primo minuto Zaccagni insieme a Felipe Anderson ai lati di Immobile. Pronto a subentrare a partita in corso Pedro, ancora con la mascherina e da qualche giorno anche con una mano fasciata, per un colpo subito in allenamento, che gli ha procurato una frattura. Nulla che però lo abbia frenato dal lavorare a pieno ritmo con il resto del gruppo.



Probabile formazione: Lazio (4-3-3) - Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.