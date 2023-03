Il derby è sempre il derby in qualsiasi categoria. Lo sa bene anche Mourinho che l'altro giorno ha seguito quello under 14 a Trigoria insieme al resto della prima squadra. I baby giallorossi hanno vinto 2-1 e hanno festeggiato insieme ai "grandi". Mentre il giovane calciatore della Lazio va a battere il penalty, arrivano fischi proprio da parte di questi ultimi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero lo staff biancoceleste ha accusato lo Special One di essersi comportato male durante la gara. "I giocatori giallorossi della prima squadra e Mourinho avrebbero assunto un atteggiamento che va in contrapposizione con le linee del rispetto e della sportività, invitando i ragazzi dell'Under 14 a perdere tempo in continuazione visto il vantaggio e avrebbero insultato invece gli avversari. Gesti vergognosi soprattutto da parti di chi a questi ragazzi dovrebbe dare l'esempio rappresentando i valori dello sport". Questa l'accusa della Lazio al portoghese ai calciatori della Roma.