Manca veramente poco al debutto in Champions League della Lazio. Dopo 13 lunghi anni i biancocelesti torneranno a disputare la massima competizione europea dai gironi. Ci arrivano con una prestazione molto negativa contro la Sampdoria. Inzaghi chiederà ai suoi di voltare subito pagina. Nel frattempo il tecnico biancoceleste è atteso alle ore 15:00 insieme a un calciatore nella sala stampa di Formello per la conferenza pre match. Poi, alle ore 16:00 largo alla rifinitura in ottica Dortmund. I primi 15 minuti dell'allenamento saranno aperti ai media.