La Lazio di Sarri si conferma un rullo compressore in casa in Serie A. Allo stadio Olimpico i biancocelesti sono indomabili e a dirlo sono i numeri. Il netto 3-0 contro la Salernitana è stato l'ennesimo trionfo tra le mura amiche. Nel 2021 infatti il club capitolino tra Inzaghi e Sarri ha vinto la bellezza di 16 partite su 18 in casa. Le altre due sono corrisposte a due pareggi. Nel recupero della discussa sfida col Torino (0-0) della scorsa stagione e in quella corrente contro il Cagliari (2-2). Un rendimento top avvicinabile solo dall'Inter campione d'Italia. I nerazzurri in 17 gare di Serie A nell'anno solare tra Conte e Inzaghi hanno ottenuto 15 vittorie e 2 pareggi contro Atalanta (2-2) e Juventus (1-1).