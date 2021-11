Latravolge la Salernitana all'Olimpico, il tecnico biancocelestecommenta a Dazn al termine dell'incontro: "Finalmente, dopo un vantaggio, abbiamo ripreso a giocare senza calare, abbiamo avuto un atteggiamento nettamente più propositivo di altre volte".- "Ciro è un finalizzatore atipico: solitamente i finalizzatori sono egoisti, invece lui è sempre a disposizione della squadra. Bella personalità, è una delle anime della squadra in campo e fuori. Un ragazzo straordinario".- "Abbiamo parlato e dato un'occhiata allo storico di questa squadra, è venuto fuori che la Lazio ha sempre avuto questi alti e bassi, soprattutto dopo buone prestazioni e soprattutto contro squadre meno blasonate. Forse un discorso di approccio alle partite, bisogna capire che se queste ultime partite siano un vero cambio di mentalità. La squadra durante gli allenamenti ti freg: a volte facciamo grandi allenamenti prima dei match e poi magari siamo morti durante la partita. Ho comunque una buona sensazione con questi uomini".- "Cosa è cambiato? Se ho qualcosa da dirgli, lo dico in faccia. Forse a lui risultava strano all'inizio. Lui è molto intelligente, così se ci si parla diventa più facile convincere".- "Non saprei neanche che dire, è qualcosa in fase embrionale. Io alla Lazio sto bene, con questo gruppo mi diverto e c'è una tifoseria che sinceramente non mi aspettavo: bella, appassionata e paziente. Bella come quella di Napoli? Napoli è un mondo a parte, quello che ti fa provare penso che lo puoi provare in poche parti al mondo, soprattutto quando le cose vanno bene".