Allenamento mattutino concluso per la Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati sul campo centrale di Formello dalle ore 11:00. Continua la preparazione del club capitolino alla sfida contro il Genoa. Dopo la decima, Inzaghi punta al record di sempre nella storia della Lazio, ovvero 11 vittorie di fila in casa, ma come detto più volte ai suoi calciatori “vietato sottovalutare la squadra di Ballardini in piena lotta salvezza”.



LUIZ FELIPE MIGLIORA – Pronti via subito una conferma stamani in campo. Si è trattato di Luiz Felipe. Il brasiliano scalpita per rientrare. Anche oggi metà allenamento in gruppo per lui, compreso il torello, ma da jolly. Poi, appena sono subentrati i contrasti (possesso palla e partitella), Inzaghi lo ha defilato per non rischiare nulla. Allenamento prettamente tecnico anche oggi per i biancocelesti. Previsto domani l’inizio delle prove tattiche anti Genoa.



CAICEDO DI NUOVO ASSENTE – In seguito all’assenza di ieri sono tornati in gruppi Acerbi (squalificato per domenica), Leiva (ha saltato solamente la partita conclusiva) e Pereira. Niente da fare invece per Caicedo, che oggi non si è allenato con i compagni. Troppo fastidiosi i dolori al piede. L’ecuadoregno non riesce ad allenarsi con continuità a causa della fascite plantare. Oltre lui assenti Armini ed Escalante. Il giovane difensore è reduce dalla finale di Coppa Italia persa con la Primavera. L’ex Eibar invece continua il percorso di riabilitazione dopo lo stiramento riportato ormai due settimane fa.