Sergej Milinkovic-Savic è sempre più vicino al Manchester United che ha superato la concorrenza di Juve e Inter ed è pronto a chiudere. In casa Lazio arrivano però notizie positive per il suo sostituto, individuato in ​Yusuf Yazici, del Trabzonspor. Il centrocampista non ha infatti preso parte all'amichevole contro il Parma, per motivi legati proprio al mercato.