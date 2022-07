Anche Acerbi arriverà ad Auronzo di Cadore. Il difensore della Lazio si unirà al gruppo oggi pomeirggio insieme ai nuovi acquisti Casale e Marcos Antonio e ai rientranti dalle vacenza Hysaj e Marusic.



INCOGNITA - Situazione spinosa quella del centrale, ai ferri corti da mesi con la tifoseria. Non c'è quindi da aspettarsi una calorosa accoglienza per lui da parte dei circa 200 presenti allo Zandegiacomo. Il numero 33 ha già chiesto la cessione e con tutta probabilità oggi ribadirà la sua posizione a mister Sarri e alla società, chiamata a trovare una soluzione sul mercato al più presto. Al momento però il futuro resta un'incognita.



IPOTESI VIOLA - L'interessamento del Milan è scemato negli ultimi giorni. La Juve e l'Inter restano alla finestra, ma non si sono mai fatte avanti ufficialmente. Anche Napoli e Fiorentina ci hano fatto un pensierino. Soprattutto i viola, che cercano un sostituto per Milenkovic, potrebbero presto bussare alla porta di Formello. Il classe '88 resta in attesa e intanto si prepara ad affrontare il rientro al lavoro.