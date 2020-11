Una nuova tegola per la Lazio dopo le polemiche degli ultimi giorni: anche il nuovo laboratorio a cui si sono affidati i biancocelesti ha confermato tre casi di positività al Covid-19.



CONFERMA - A riferirlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport. Non più il solito laboratorio di Avellino, la Lazio ha deciso di avvalersi del Campus Biomedico di Roma per effettuare gli esami odierni, che però hanno evidenziato la positività di tre calciatori: un responso che, si legge, obbliga la struttura romana a comunicare tutto alla Asl per tracciare i contatti dei giocatori. I giocatori fermati sono quelli individuati lo scorso 2 novembre da Synlab: Immobile, Leiva e Strakosha su tutti (i più recenti e oggetto delle polemiche), ai quali si aggiungono Djavan Anderson e Lazzari (assenti dal 26 ottobre, ma mai dichiarati formalmente positivi). Questa mattina il resto del gruppo squadra ha svolto gli esami in vista dell'impegno con la Juve ancora con il laboratorio di Avellino, risultati attesi tra oggi pomeriggio e domani mattina.