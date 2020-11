Lo ha annunciato lo stesso numero 10 della, con un messaggio sui social, postando l'esito dell'ultimo tampone. Anche la moglie del biancoceleste,, ha annunciato via Instagram la sua negatività. Buone notizie, quindi, per lo spagnolo, la famiglia e anche per Simone, che potrà tornare a contare sul suo trequartista.- E non per una partita qualunque, ma per la sfida contro la Juventus: l'anno scorso, prima dell'interruzione per coronavirus, era la sfida scudetto, coi biancocelesti che all'Olimpico vinsero contro gli allora ragazzi di, bissando il successo in Supercoppa. E ora, Inzaghi, per la nuova Juve di Pirlo, ritrova il suo fantasista. L'uomo chiave dei successi laziali.