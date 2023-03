Cristina Mezzaroma, moglie di Claudio Lotito, sostituirà il marito a Formello tutte le volte che sarà impegnato altrove. Secondo quanto scrive oggi il Messaggero il presidente della Lazio, oltre l'idea di promuovere a fine anno suo figlio Enrico a direttore generale del club, vuole affidarsi anche al supporto della sua consorte per la gestione della società. Soprattutto ora che, per via degli impegni al Senato, non può più essere presente quotidianamente nel quartier generale biancoceleste, come aveva sempre fatto prima. La presenza della dottoressa Mezzaroma non è comunque una novità nel mondo Lazio, visto che già i passato aveva rappresentato il club in alcuni eventi pubblici. Ora però la sua figura sarà inquadrata in maniera fissa nell'organigramma aziendale.