Mai la Lazio ha superato un turno in Europa perdendo l'andata in casa. Giovedì la squadra di Sarri ad Alkmaar proverà a sfatare questo tabù, che ha visto i biancocelesti sempre eliminati da tutte le competizioni nei 5 precedenti casi. Quattro dei quali relativamente recenti: nel 2012 contro l'Atletico Madrid, nel 2014 col Ludogorets e nel 2019 con il Siviglia, tutti in Europa League, più l'1-4 rifilato dal Bayern agli uomini di Inzaghi in Champions due stagioni fa. Risale invece al 1975 lo 0-3 a tavolino subito col Barcellona, perché i biancocelesti non scesero in campo, per pressioni politiche legate alla protesta contro il regime franchista.



Servirà quindi compiere un'impresa agli uomini di Sarri per andare avanti in Conference League: dovranno vincere contro l'AZ con almeno due gol di scarto. Con uno 0-1 invece si andrebbe ai supplementari, perché la regola dei gol in trasferta non è più in vigore in UEFA da tre anni.