Ancora assenze pesanti in casa Lazio. Stamattina a Formello, per la prima delle due sedute odierne, si era rivisto in campo Stefan Radu, che però nel pomeriggio è tornato a lavorare in palestra. Non hanno svolto invece nessuno dei due allenamenti di oggi né Luiz Felipe, né Luis Alberto. Il primo si sta riprendendo dalla distorsione al ginocchio rimediata in Nazionale. Il secondo è a casa con l'influenza.



Sarri rischia quindi di dover rinunciare ad alcune pedine importanti in vista della trasferta di domenica contro il Genoa. A partire dalle 15:00 i biancocelesti hanno svolto un lavoro tattico con Basic provato al posto del Mago e Patric ancora al centro della difesa. Domani e venerdì saranno le giornate decisive per capire chi potrà essere recuperato.