Nuovo round. Oggi a Formello è previsto un vertice di mercato col presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare, decisivo per il rinnovo del contratto all'allenatore Maurizio Sarri. Secondo la Gazzetta dello Sport, ai bianconcelesti piacciono:



Carnesecchi (in prestito alla Cremonese, ma di proprietà dell'Atalanta) o Sergio Rico (in prestito al Maiorca, ma di proprietà del PSG) e Provedel (Spezia) in porta;

Casale (Verona) e Romagnoli (Milan) più Emerson Palmieri (in prestito al Lione, ma di proprietà del Chelsea) o Parisi (Empoli) in difesa;

Maxime Lopez (Sassuolo) o Vitinha (Porto) e De Ketelaere (Bruges) a centrocampo;

Pinamonti (in prestito all'Empoli, ma di proprietà dell'Inter) e Mertens (Napoli) in attacco.