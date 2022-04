Da calciomercarto a calciomistero il passo è breve. Da qualche giorno a Formello non si è più visto André Anderson. "Chi?" Si chiederanno in molti. Centrocampista italo-brasiliano, impiegato da Sarri per appena 61 minuti in questa stagione in 4 sporadiche apparizioni, classe '99, rientrato dal prestito alla Salernitana a giungo scorso. Un carneade della rosa biancoceleste, insomma, protagonista però in settimana di un giallo.



Nessuna comunicazione su infortuni o permessi, da venerdì scorso semplicemete sembrava sparito. In realtà però, in gran segreto, la società ha accordato il suo trasferimento in Brasile. Da circa una settimana infatti Anderson si sta allenando con il San Paolo. Non c'è ancora alcuna ufficialità riguardo accordi raggiunti per una cessione. Il mercato nel paese sudamericano chiude il 12 aprile e alcune indiscrezioni parlano di un affare in via di definizione per un prestito di un anno, con il club paulista che pagherà l'ingaggio del ragazzo. Non resta quindi che aspettare la prossima settimana per avere la conferma dell'effettivo cambio di casacca del calciatore.