Anna, showgirl, attrice, tifosa della, ha posato senza veli, ieri sera, dopo la vittoria biancoceleste nel derby contro la Roma. Queste le se parole a Radio Sportiva: “È un sabato bellissimo, un day after fantastico: siamo rilassati e soddisfatti, che dire di più, è spaziale. Vola l'aquila ma forse anche una Falchi: potenzialmente potrei volare anche io. La foto sui social? Ho mantenuto la promessa, mi è toccato improvvisare perchè non mi ero preparata come le altre volte: nel secondo tempo ho detto porca miseria mi tocca e mi sono fatta l'autoscatto. Ogni promessa è un debito ormai è un rito scaramantico e non potevo non essere di parola”.